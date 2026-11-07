Eskişehir heyeti SSB'de uçak motoru imalatı ve mesleki eğitimi görüştü

Eskişehir Kalkınma Platformu üyeleri, Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ziyaret ederek kentin havacılık ve savunma sanayisindeki potansiyelini ele aldı. Görüşmenin ardından SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün Eskişehirli sanayicilerle bir araya geleceği bildirildi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile Eskişehir Kalkınma Platformu heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Ziyarette, Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayisi altyapısı, uçak motoru imalatındaki tecrübesi ve yerel sanayicilerin tedarik zincirindeki etkinliği değerlendirildi. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla kentteki mesleki ve teknik liselerin savunma sanayisi kuruluşlarıyla entegre çalışması gerektiği üzerinde duruldu.

"Başkanımızın ziyareti Eskişehir'imiz için büyük bir fırsat olacaktır"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı ve Albayrak Makine Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Albayrak, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Eskişehir Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz ile Eskişehir Kalkınma Platformu Üyeleri olarak, şehrimizin sanayi ve insan kaynağı potansiyelini ortak bir vizyonla buluşturmayı en temel hedefimiz olarak görüyoruz. Türkiye'mizin yerli ve milli savunma sanayisi hedeflerine güç katmak gayesiyle heyetimizle birlikte Savunma Sanayii Başkanlığımızda çok verimli ve kritik bir temas gerçekleştirdik. Şehrimizin savunma sanayisindeki mevcut konumunu, güçlü altyapısını ve ileri mühendislik tecrübesini ulusal hedeflerimizle nasıl bütünleştireceğimizi üç ana başlık altında masaya yatırdık" dedi.

"En kısa sürede Eskişehir'imizi ziyaret edip sanayicilerimizle bir araya geleceğini belirtti"

Uçak motoru imalatı ve mesleki eğitimin toplantının ana gündem maddeleri olduğunu kaydeden Albayrak, "Toplantımızın en önemli gündem maddesini, havacılık sektörü için kritik bir aşama olan uçak motoru imalatı oluşturdu. Eskişehir'imizin motor üretimindeki köklü geçmişi ve gelişmiş teknik altyapısıyla yerli motor ekosistemine sağlayabileceği katkıları detaylıca değerlendirdik. Görüşmemizde, Eskişehirli sanayicilerimizin tedarik zincirindeki etkinliğinin artırılması gerektiğinin de özellikle altını çizdik. Öte yandan, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetişmesi için mesleki eğitimin şart olduğuna dikkat çektik. Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün ile yaptığımız bu görüşmede, şehrimizin uçak motoru imalatı başta olmak üzere sektördeki stratejik konumunu güçlendirecek adımları istişare ettik. Kendileri de bizlere bir müjde vererek, en kısa sürede Eskişehir'imizi ziyaret edip sanayicilerimizle bir araya geleceğini belirtti. Sayın Başkanımızın bu ziyareti; şehrimizin kapasitesinin yerinde incelenmesi, sanayicilerimizin bizzat dinlenmesi ve yeni iş birliklerinin belirlenmesi açısından Eskişehir'imiz için büyük bir fırsat olacaktır. Misafirperverlikleri ve kabulleri için Prof. Dr. Haluk Görgün'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı