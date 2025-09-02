Eskişehir'de Esnaf Ziyareti: Fatih Dönmez Esnafın Sorunlarını Dinledi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Birlik Başkanı Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dönmez, esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisindeki önemine dikkati çeken Dönmez, "Alın teriyle şehrimizin yükünü omuzlayan esnafımızın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Dönmez, esnafın refahı için her alanda desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Birlik Başkanı Ekrem Birsen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın beklentileri ve talepleri hakkında bilgiler verdi.

Dönmez, misafirperverlikleri için teşekkür ederek, tüm esnafa bereketli kazançlar diledi.