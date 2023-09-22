Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, maden şirketinin atık havuzu projesine karşı hukuki süreç başlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bir maden şirketinin Kaymaz mahallesindeki 2 atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapması için hazırlanan ÇED Raporu'nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı. Son toplantıdan çıkan karar ile sürecin ilerlemesi ikinci bir toplantıya kadar durduruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu proje hem teknik, hem hukuki hem de vicdani açıdan uygun değildir. Kaymaz Mahallemizin atık çöplüğü olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi ve projenin iptali için her türlü hukuki süreci zorlayacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

Bir maden şirketinin Eskişehir'in Kaymaz mahallesinde üçüncü atık havuzu oluşturup, Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak işlemesine yönelik projenin Bakanlık'ta yapılan ÇED Raporunun 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de içerisinde yer aldığı kurum ve STK'ların yaptığı itirazlar sürecin ilerlemesini durdurdu.

ÇED Raporunun 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale CHP İl Başkanı Doğan Ateş, Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Merve Sayılır, Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Tema Temsilcisi Onur Küçük, Çevre Hukukçusu Cömert Uygar Erdem katıldı.

Toplantıda Çanakkale Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından her iki projenin de teknik, hukuki ve vicdani açıdan uygun olmadığı vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) arazi çalışmalarının devam etmesi ve yapılan beyanların tekrar incelenmesi için süresi belli olmayan 2. İDK toplantısının yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

İlgili maden şirketi tarafından Eskişehir Kaymaz mahallesindeki 2 atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu'nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı. Kaymaz'daki altın madeninin 3. Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun için de Çanakkale'den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılmak istenmesini içeren son toplantıdan çıkan karar ile sürecin ilerlemesi ikinci bir toplantıya kadar durduruldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, şehrimizi, doğamızı, güzel topraklarımızı ilgilendiren çok önemli bir konuda sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Çanakkale Terziler Köyü civarında yapılması planlanan Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletme Projesi'nin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısına katılarak bu projeye kurum olarak itiraz ettik. Çanakkale'deki projeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak neden karşı olduğumuzu kısaca anlatmak istiyorum. Bu projenin hayata geçmesi halinde Çanakkale'den çıkarılan maden, işlenmek üzere Kaymaz Mahallemize getirilecek. Kaymaz mahallemizdeki mevcut 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu ne yazık ki ilgili bakanlık tarafından onaylandı. Bu karara da belediye olarak karşı dava açtık. Şimdi sizlere sormak istiyorum; 2 milyon 700 bin ton cevherin yaklaşık 500 kilometrelik mesafeden günde 149 kamyon ile taşınarak güzel şehrimizi bir firmanın adeta atık çöplüğü olarak kullanmasına vicdani olarak nasıl göz yumabiliriz? Bu proje hem teknik, hem hukuki hem de vicdani açıdan uygun değildir. Projeye karşı çıkan Çanakkale Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle birlikte Kaymaz Mahallemizin atık çöplüğü olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi ve projenin iptali için her türlü hukuki süreci zorlayacağımızı bilmenizi istiyorum."