Haberler

Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23. Dönem AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı. SPK, geçtiğimiz ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

23. Dönem AK Parti Milletvekili ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Ankara'da gözaltına alındı. Bayramoğlu'nun, soruşturmanın başladığı yer olması nedeniyle İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

SPK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK'nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, kurucu üyeleri arasında yer aldığı MÜSİAD'da aynı zamanda Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 22 Mayıs 1999 ile 17 Nisan 2004 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yapan Bayramoğlu, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak halen dernekte aktif görev alıyor. Bir dönem İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak da görev yapan Bayramoğlu, ayrıca DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk iş dünyası ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında koordinatörlük görevlerinde bulundu. Bayramoğlu, 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti'den Rize Milletvekilli seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

