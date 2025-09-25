Erkan Kandemir: 'AK Parti var olduğunda millet güçlü hissediyor'

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Ataşehir'de programlara katılan AK Partili Erkan Kandemir, "Bu millet AK Parti var olduğunda, güçlü olduğunda kendini çok daha güçlü hissediyor" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Ataşehir ilçesindeki programlara katılan AK Parti MKYK Üyesi, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, ilk olarak partisinin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Kandemir, ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul, hem kültürün biriktiği hem tarihin aktığı, AK Parti hareketinin doğduğu, genel başkanımızın doğduğu, büyüdüğü, siyaset ahlakını öğrendiği kutlu bir şehir. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın finali yapmış olacağız. Türkiye'nin dört tarafında, her ilçesinde, mahallesinde bütün milletvekili arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, AK Parti'nin bütün hizmetkarları büyük bir gayret gösterdiler. Adeta Türkiye fotoğrafı çektiler" diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının her an sahada olan bir hareket olduğunu ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Bu çalışma esasında farklı illerden MKYK üyelerimizin, bakanlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın diğer illere gitmek suretiyle sahayı başka bir gözle gördükleri bir çalışma oldu. İnşallah bu çalışmayı teşkilat başkanlığımız raporlayacak, genel başkanımıza sahada gördüğümüz, beklentileri, talepleri, ülkemizin önümüzdeki sürece dair hayallerini, ideallerini milletimizin gözünden nereye oturduğunu, raporlayacak ve inşallah genel başkanımıza takdim edecekler. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Türkiye'den arkadaşlarımızın katıldığı bir final programını da koordine edeceğiz. Milletimizin umudunun, gelecek hayalinin, inancının liderimizin arkasında olduğu, Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu, hatta AK Parti kadrolarında olduğunu bir kere daha bu programla gördük. Bu millet AK Parti var olduğunda, güçlü olduğunda kendini çok daha güçlü hissediyor. Bu sebeple bu programı çok değerli görüyoruz."

Kandemir, daha sonra AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çiftci ve ilçe yöneticileriyle TÜGVA Gençlik Buluşması'na katıldı. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programda konuşan Kandemir, yerli otomobil TOGG'un gelecekte Avrupa ve dünya sokaklarında görüleceğini söyledi. Öte yandan Kandemir, lise öğrencileriyle de bir süre futbol oynadı. - İSTANBUL