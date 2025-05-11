Erbakan: uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz. Bu kadar önemli bir şeydir" dedi.

Çanakkale'ye gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk olarak YRP Çanakkale İl Başkanlığı'nın binasının açılışına katıldı. Burada partililere açıklama yapan Erbakan, 6 yıl önce Yeniden Refah Partisi kurulurken, yenilik var, umut var, artık çare var diye millete seslendiklerini belirterek, "Milletimiz bu çağrımıza kulak verdi ve Yeniden Refah Partimize girmiş olduğu iki seçimde de çok önemli bir destekte bulundu. Arasında 10 ay gibi kısa bir süre olan iki seçimde oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık ve 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 7'lik oy oranına ulaşarak Türkiye'nin üçüncü büyük parti haline geldik. Bununla beraber sadece oy oranımız olarak değil üye sayımız açısından da Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olduk. 650 bin üyeyle bugün üye sayısı bakımından Türkiye'de en büyük 3 parti içindeyiz. 2024 yılında Yeniden Refah Partimiz üye kayıt şampiyonu oldu. Diğer bütün partiler toplamda 210 bin yeni üye kaydederken Yeniden Refah Partimiz tek başına bir yılda 257 bin üye kaydetti ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldi." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Erbakan ve beraberindekiler kurdele keserek YRP Çanakkale İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

'BETON DEĞİL KURŞUN DA DÖKSENİZ MİLLİ GÖRÜŞÜ BİTİREMEZSİNİZ DİYE HAYKIRIYORUZ'

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, buradaki programın ardından partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Erbakan, "Bugün Çanakkale'de Yeniden Refah Partimizin bu bereketli kongresini görünce aklımıza o milli görüşçülerimizin o güzel ifadesi geldi. Gerçekten de kalplerimizi kapatamadılar, partilerimizi kapatsalar bile her seferinde daha büyük güçle daha büyük heyecanla yeniden ayağa kalktık. Rahmetli Erbakan Hocamızın ifadesinde olduğu gibi '4 partimizi değil 14 partimizi de kapatsalar 15'incisini kurup yine de yola devam ederiz. Bu yoldan dönmeyiz Allah'ın izniyle. Bugün Çanakkale'de hep birlikte hep bir ağızdan Erbakan hocamızın giydirdiği milli görüş gömleğini son nefesimize kadar çıkarmayacağız diye haykırıyoruz ve milli görüşün üzerine beton değil kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz diye haykırıyoruz" dedi.

'BOŞANMAYI ZORLAŞTIRAN EVLENMEYİ KOLAYLAŞTIRAN YASALARI İNŞALLAH HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 200'lük, 300'lük maaş zamlarıyla işe başlayacaklarını söyleyen Erbakan, "Nereden bulacaksın? İşte anlatıyorum nereden bulacağım. İmtiyazlardan, israftan, faizden paralar ve kaynak paketleriyle ortaya konulan paralarla milletin alım gücü, refah seviyesi arttırılacak. Bu imkanlar bunların yaptığı gibi imtiyazlı oldukları yandaşlara aktarılmayacak. Doğrudan doğruya asıl sahibi olan millete aktarılacak. ve yine Ar-Ge Başkanlığımızın ortaya koyduğu 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımız. Bu kitaptaki projelerle yüzde 30'lara varan genç işsizlerimize ve 11 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı ve istihdam imkanı sağlayacağız. Maddi kalkınma tek başına yetmez, aynı zamanda manevi kalkınma gerekir diyor. Biraz önce ahlaki erozyonu söyledim, sosyal problemlerimizi söyledim, bunun engellenebilmesi için de 4 adım atacağız. Birincisi, eğitim sisteminin müfredatının ıslah edilmesi. Bugün imam hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış, ilahiyatlar itikadi bozukluklarla dolmuş. Okuldaki eğitim çocuklara milli ve manevi değerleri veremiyor. Okulda öğretmenini dinlemeyen nesiller yetişiyor. Bu eğitim sistemini önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yeniden yapılandıracağız. Dünyacı değil, ahiret öncelikli. Materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştiren bir eğitim sistemini, müfredatı hayata geçireceğiz. Bu bozulmada medyanın çok büyük rolü var. Medyadaki gündüz kuşağı programları, akşam dizileri, yarışma programları, hayır. Bizim iktidarımızda medyada yapılan yayınlar bizim değerlerimize, bizim kültürümüze, aile yapımıza uygun hale getirilecek. Üçüncü atılacak adım bununla ilgili evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran Batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki yasalar ve düzenlemeler. 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka uygulaması bunlardan bir tanesi. Biz gelince bünyemize uygun aile yapımıza uygun yerli ve milli yasalarla aile yapımızı koruyacağız. Boşanmayı zorlaştıran evlenmeyi kolaylaştıran yasaları inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

'MAKAM VE RAKAM İÇİN DEĞİL ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞAN KADROLARIMIZ HAZIR'

Dördüncü adımın uyuşturucuyla etkili bir mücadelenin yapılması olduğunu söyleyen Erbakan, "Uyuşturucuyla en etkili mücadele önce ahlak ve maneviyat düsturuyla eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır ama bununla beraber cezaları da ağırlaştıracağız. Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz. Bu kadar önemli bir şeydir. İnsanları zombileştiren bu sentetik uyuşturucular, bonzailer, Allah muhafaza. O nedenle bu cezaların ağırlaştırılması lazım ve aynı zamanda da mücadelenin bugünkülerin yaptığı gibi çoluk çocukla, torbacıyla, kuryeyle değil asıl olarak işin başındaki baronlarla mücadele yapılması lazım ki bunu da biz yapacağız. Cenab-ı Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühü ve desteğiyle, siz milli görüşçü dava ellerinin gayreti ve fedakarlığıyla terlemesiyle inşallah Yeniden Refah Parti'mizi iktidara taşıyacağız. Milli görüşün bu maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle, bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine refahla, yine milli görüşle kurtaracağız inşallah. Cenab-ı Allah bir an evvel iktidara gelmeyi ve inşallah bu adımları atarak bu söylediklerimizi hayata geçirerek milletimizi saadet ve selamete ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz hazır. Kitaplarımız hazır. Hepsinden daha önemlisi her zaman söylediğim gibi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır" dedi.

Konuşmanın ardından, İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı tarafından Genel Başkan Fatih Erbakan'a hediye takdim edildi. Tek adayla gidilen kongrede Mehmet Salih Yüzbaşı yeniden il başkanı seçildi.