Kanun teklifi: Taşınmaz satışında taksit, vergi muafiyeti

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler bakımından doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla idareye tanınan teminat tutarını artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personeline verilecek disiplin cezaları, hangi fiil ve haller dolayısıyla disiplin cezası verileceği, cezalara ilişkin çeşitli haller ve disiplin hükümlerinin kapsamı düzenleniyor. Buna göre, disiplin cezaları "uyarma", "kınama", "kısa süreli ücret kesintisi", "uzun süreli ücret kesintisi" ve "işe son verme" olarak hüküm altına alınıyor.

Teklifle TCMB'deki disiplin soruşturması, savunma hakkı, disiplin cezasını verecek makam ve onay usulü ile karar süreleri, disiplin cezalarının uygulanması, bu cezalara itiraz usulü, zaman aşımı, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirine yönelik düzenlemelere gidiliyor. Disiplin amirleri ile bunların yetki ve sorumluluklarının, Disiplin Kurulunun kuruluşu, yetki ve sorumlulukları ile görüşme ve karar usulünün ve üyelerinin görev süresi ile disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlar TCMB tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

En fazla 2 yılda ve en fazla 12 taksitle ödeme

Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

Satış bedelinin taksitle ödenebileceği hususunun ihale ilanında belirtilmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, ihale sonucu belirlenen satış bedeli, en az yüzde 25'i peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve en fazla 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenecek.

Taksitli satışlarda taşınmazın tahsil edilen peşinatı düşüldükten sonra kalan miktar ile kanuni faizden ve sözleşmeden doğacak alacakların tamamını karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda alıcısı adına devredilecek. Bu hüküm uyarınca teminat mektubu verilememesi veya kanuni ipotek tesis edilememesi durumunda taksitlerin tamamı ödenene kadar alıcı adına tapuda taşınmaz devri yapılamayacak.

Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar ilgili idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilecek.

Alıcısı adına mülkiyet devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idarece, teminat mektubu paraya çevrilerek veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılarak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak faizle birlikte tahsil edilecek.

Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.

Bu hükmün uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren tescil edilmeleri için tanınan süre 3 iş gününden 15 iş gününe yükseltiliyor.

Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Kanun'da Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla değişiklik yapılıyor. Buna göre, genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimindeki katma değer vergisinden müstesna olduğu tarih 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Bu hüküm, 31 Aralık 2025'ten itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, İç Güvenlik Fakültesine alınacak adaylarda aranacak şartlar ve sınava yönelik düzenlemeler hüküm altına alınıyor.

Kanun'daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenleniyor. Buna göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin yönetim kademeleri ve hizmet birimlerini, müdür, müdür yardımcıları, şube müdürlükleri, kurullar, bölüm başkanlıkları ve ana bilim dalı başkanlıkları oluşturacak. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, ilk derece amirlik eğitimine, yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimlerine, yabancı ülke polisleri ile diğer kolluk görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerine, rütbe terfi ve görevde yükselme sınavlarına, Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer sınav ve eğitimlere ilişkin işlemleri yürütmek ve eğitim-öğretim hizmetlerinin verimliliğini artırmak için araştırmalar yapmakla görevli olacak.

Petrol piyasasındaki mali usulsüzlüklere yönelik düzenlemeler

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Kanun'a göre lisansa tabi faaliyetlerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bunları kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak düzenleme, bunları kullanma suçları ile belirlenen suçların işlendiğiyle ilgili vergi incelemesi görevi bulunduğunun Kuruma bildirilmesiyle söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmemesi tedbiri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanacak. Bu tedbirin kaldırılıp kaldırılamayacağı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından temin edilecek bilgilere göre 3 ayda bir değerlendirilecek. Ancak bu tedbirin süresi Kuruma yapılan bildirimden itibaren bir yılı geçemeyecek. Bu kapsamdaki suçların işlendiğinin, Vergi incelemesi görevinin EPDK'ye bildirilmesiyle birlikte, söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye yeni bir lisans verilmemesi tedbiri uygulanacak.

Suç duyurusuna konu olan dosyaların cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilmesiyle durum eş zamanlı olarak EPDK'ye de iletilecek.

Yargı sürecinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkumiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin EPDK'ye yargı merci tarafından bildirilmesiyle EPDK tarafından ıttıla edilmesi durumunda geçici durdurma işlemi kaldırılacak. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre suçlu bulunan lisans sahiplerinin mevcut lisansları doğrudan iptal edilecek. Ayrıca söz konusu usulsüz fiillere istinaden kesilen idari para cezalarının tamamı ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için lisans verilmeyecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'ndaki değişikliğe göre, birlik genel kurulu her yılın mayıs ayının sonuna kadar toplanabilecek. Bu kapsamda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündeminin, en az 30 gün öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde birlik resmi internet sitesinde duyurulacak.

Teklifle Kanun'daki "Birlik organlarının seçimi" başlıklı hükümde de birlik genel kurulu toplantısına yönelik düzenleme hüküm altına alınıyor. Ayrıca mevcut birlik organlarının görevleri Kanun'da belirtilen görev sürelerine bağlı olmaksızın yeni organların seçimine kadar devam edecek.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki Reklam Kurulunun üye yapısı ve sayısına yönelik değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ile Uluslararası Hizmet Ticareti Genel müdürlüklerinin genel müdür yardımcıları arasından birer üye Reklam Kuruluna görevlendirilecek.

Böylece Reklam Kurulunun üye sayısı 19'dan 23'e yükseltilecek, Kurul toplantıları için Başkan dahil 11 üye yerine 13 üyenin hazır bulunması gerekecek.

