Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin, "Oradaki görüntülerden dolayı üzgünüz ama Beşiktaşlıların her birini alnından öpüyoruz. Bu millet, 86 milyonuyla Filistinlilerin, Filistin mücadelesinin ve Gazzelilerin yanındadır. İsrail Devleti'nin soykırımcı uygulamalarının tamamen karşısındadır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i bugün ömrünü verdiği vatan toprağına emanet ettiklerini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün "Basın Fon Bilgilendirme Toplantısı" yaptığını anımsatan Emir, toplantının akıllardaki sorulara cevap vermek yerine daha çok soru işaretine yol açtığını iddia etti.

Emir, ortada bir suç örgütü olduğunu ancak bu örgüte dair yargısal süreçlerin hala etkili bir şekilde işletilmediğini savunarak, olayın üstünün kapatılmaya ve siyasetle ilişkisiz gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Fon soruşturmalarına ilişkin Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun hala açıklanmadığını ifade eden Emir, "Nerede bu rapor? Niye bilemiyoruz? Kimlerin çaldığını, kimlerin o hırsızların arkasında durduğunu niye bu milletten saklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Emir, fon soruşturmalarındaki isimlerin açıklanmamasına tepki göstererek, "Artık daha fazla o listeyi saklayamayacaklarını, o listenin açıklanmıyor oluşunun herkesi töhmet altında bırakacağını, herkesi lekeleyeceğini, her AK Parti'li siyasetçiyi hırsızlık yapmış lekesi altında bırakacağını bir kez daha söylüyoruz. Yapmayın. Açıklayın." dedi.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında taraftarlara yönelik orantısız polis müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın, Karakartal'ın taraftarları tam da olması gerektiği gibi kendilerine yakışır bir biçimde Gazze'ye destek oldular. Gazze'ye destek pankartları açtılar. Oradaki görüntülerden dolayı üzgünüz ama Beşiktaşlıların her birini alnından öpüyoruz. Bu millet, 86 milyonuyla Filistinlilerin, Filistin mücadelesinin ve Gazzelilerin yanındadır. İsrail devletinin soykırımcı uygulamalarının tamamen karşısındadır."

Kaynak: AA