Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajında, "Hayvanları korumak öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.