Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni Kurdu

Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni Kurdu
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Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yeni bir siyasi parti olan 'Amerika Partisi'ni kurduğunu açıkladı. Parti, Amerikan halkına özgürlük sağlama vaadi ile yola çıkıyor. Musk'ın anketine katılanların %65,4'ü yeni partiye destek verdi.

ABD'li iş insanı Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni kurduğunu duyurdu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla parti kurduğunu bildirdi. Musk, "2'ye 1 oranında bir farkla, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız! Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" dedi.

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yeni bir siyasi parti kurma yönündeki kamuoyu yoklamaları yaptı. Musk'ın sosyal medyadan açtığı 'Amerikan Partisi'ni kurmalı mıyız?' sorulu anketine katılan 1 milyon 248 bin 856 kişinin yüzde 65,4'ü 'evet' derken, yüzde 34,6'sı 'hayır' cevabı verdi.

Musk, bu anketin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak yeni siyasi parti stratejisi hakkında açıklamada bulundu. Musk, yeni parti kurmak için yapılabilecekleri belirterek, "Bunu uygulamanın bir yolu, sadece Senato'da iki ya da üç koltuğa ve Temsilciler Meclisi'nde sekiz ile 10 seçim bölgesine odaklanmak olurdu. Yasama organındaki çok küçük marjlar göz önünde bulundurulduğunda, bu, tartışmalı yasalar konusunda karar verici oy işlevi görmek ve bunların halkın gerçek iradesine hizmet etmesini sağlamak için yeterli olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğu Eşrefoğlu:

amarika için elon elın elan... haydi elon ayrıl da gel...

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