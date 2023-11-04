Elbistan Belediyesi İsrail ürünlerini boykot kararına destek verdi

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi, ülke genelindeki AK Partili belediyelerin başlattığı İsrail ürünlerini boykot kararına destek verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, ülke genelinde esnaf ve belediyeler İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldı. İsrail ürünlerinin boykotuna Elbistan Belediyesi de katıldı. Elbistan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından boykot kararına ilişkin yapılan açıklamada; " Filistin'de yaşanan soykırıma ekonomik olarak destek veren markaların, belediyemize ait tesislerimizde satışı yasaklanmıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ