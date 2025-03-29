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Elazığ Valisi Hatipoğlu, Bayram Öncesi Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve yolculuk yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Valisi Hatipoğlu, bayram öncesi uygulama noktalarını ziyaret etti

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Yolu, Bingöl Yolu ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı Emniyet Uygulama Noktalarını ziyaret etti. Görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutlayan Vali Hatipoğlu, yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Yolu, Bingöl Yolu ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı Emniyet Uygulama Noktalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Vekili Seydi Ertekin de hazır bulundu. Vali Hatipoğlu, görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin bayramını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek onların bayramını tebrik etti. Bayram süresince trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Hatipoğlu, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Politika
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