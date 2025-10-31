Elazığ Milletvekili Açıkkapı'dan 2026 Ekonomi Vizyonu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2026'da da büyüme ve üretim odaklı politikaların süreceğini belirterek, "Hedefimiz, sanayi temelli büyüme, rekabetçi ihracat, yüksek teknoloji yatırımları, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha fazla istihdamdır. İstihdamı artırmakta kararlıyız." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

2026 yılının küresel ekonominin yavaşladığı ve belirsizliklerin arttığı, ticaret hacminin sınırlı yükseldiği bir dönem olacağını belirten Açıkkapı, "Böylesine zorlu bir küresel ortamda Türkiye, üretimi, yatırımı ve sosyal refahı merkeze alan güçlü bir ekonomik programla yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Açıkkapı, gelecek yıl da büyüme ve üretim odaklı politikaların süreceğini kaydederek, "Hedefimiz, sanayi temelli büyüme, rekabetçi ihracat, yüksek teknoloji yatırımları, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha fazla istihdamdır. İstihdamı artırmakta kararlıyız. Kamu maliyesinde disiplin anlayışımız kesindir. Bütçe açığının milli gelire oranı kontrollü seviyelerde tutulacak, verimlilik ve şeffaflık esas alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Emeklinin, dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü artırmak için büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük şantiyesi durumunda olan deprem bölgesinde vatandaşlarımızı sıcacık yuvalarına kavuşturmak önceliğimizdir. Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim etmek, altyapı yatırımlarını tamamlanmak için var gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. Çalışmalarımızla kentsel dönüşüm hızlanacak, afetlere dayanıklı, çevre dostu, modern şehirleşme modeli güçlenecektir."