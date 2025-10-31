Haberler

Elazığ Milletvekili Açıkkapı'dan 2026 Ekonomi Vizyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2026 için sanayi temelli büyüme ve istihdam artışı odaklı politikaların devam edeceğini belirtti. Açıkkapı, Türkiye'nin zorlu küresel ekonomik koşullarda güçlü bir ekonomik programla ilerleyeceğini vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2026'da da büyüme ve üretim odaklı politikaların süreceğini belirterek, "Hedefimiz, sanayi temelli büyüme, rekabetçi ihracat, yüksek teknoloji yatırımları, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha fazla istihdamdır. İstihdamı artırmakta kararlıyız." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

2026 yılının küresel ekonominin yavaşladığı ve belirsizliklerin arttığı, ticaret hacminin sınırlı yükseldiği bir dönem olacağını belirten Açıkkapı, "Böylesine zorlu bir küresel ortamda Türkiye, üretimi, yatırımı ve sosyal refahı merkeze alan güçlü bir ekonomik programla yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Açıkkapı, gelecek yıl da büyüme ve üretim odaklı politikaların süreceğini kaydederek, "Hedefimiz, sanayi temelli büyüme, rekabetçi ihracat, yüksek teknoloji yatırımları, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha fazla istihdamdır. İstihdamı artırmakta kararlıyız. Kamu maliyesinde disiplin anlayışımız kesindir. Bütçe açığının milli gelire oranı kontrollü seviyelerde tutulacak, verimlilik ve şeffaflık esas alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Emeklinin, dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü artırmak için büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük şantiyesi durumunda olan deprem bölgesinde vatandaşlarımızı sıcacık yuvalarına kavuşturmak önceliğimizdir. Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim etmek, altyapı yatırımlarını tamamlanmak için var gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. Çalışmalarımızla kentsel dönüşüm hızlanacak, afetlere dayanıklı, çevre dostu, modern şehirleşme modeli güçlenecektir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.