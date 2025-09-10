Elazığ'a Yeni Nesil Kavşak: Hazardağlı Kavşağı Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışını 12 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğini belirterek, "Bin 200 metresi ana yol olmak üzere bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini 28 saniyeye düşürdük" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışını 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirecek. Sadece 45 günde tamamlanan proje ile Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğini ifade eden Uraloğlu, "Elazığ-Malatya Yolu'nun Keban Yolu ve Güney Çevre Yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı 'yeni nesil kavşak' olarak inşa ettik. Böylece bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttık" açıklamasında bulundu.

"5,5 kilometrelik kavşak tamamlandı"

Proje kapsamında 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını aktaran Uraloğlu, "75 bin metreküp yarma kazısı, 15 bin metreküp asfalt kazısı ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimiyle hem altyapı hem de çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya koyduk. Bin 200 metresi ana yol olmak üzere bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Bekleme süresi 80 saniyeden 28 saniyeye düştü"

Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile trafik akışının optimize edildiğini belirten Uraloğlu, "Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyruklanmaların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini 28 saniyeye düşürdük" ifadelerine yer verdi.

"Yılda 480 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

Kavşağın yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, "Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız" diye konuştu. - ANKARA