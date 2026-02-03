Haberler

Irak Başbakan adayı el-Maliki: "Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim"

Güncelleme:
Eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki, yalnızca Koordinasyon Çerçevesi'nin talebi üzerine adaylıktan çekilebileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tepkisine rağmen, el-Maliki, dış baskılara karşı duracağını ifade etti ve ekonomik yaptırımlarla ilgili iddiaları 'propaganda' olarak nitelendirdi.

Irak'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık için aday gösterdiği eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki, adaylıktan sadece kendisini aday gösteren "Koordinasyon Çerçevesi'nin" talebi üzerine çekileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sert tepkisi ve ABD ile Irak'ın ilişkilerine gerilime neden olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için aday gösterdiği eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki, adaylığı hakkında açıklamada bulundu. El-Maliki, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, adaylıktan ancak kendisini aday gösteren Koordinasyon Çerçevesi'nin çoğunluk talebi üzerine vazgeçebileceğini belirterek, dış baskılara göre hareket etmeyeceğinin altını çizdi.

"Yanlış yönlendirildi"

ABD Başkanı Trump'ın, kendisinin başbakanlığına karşı çıkan paylaşımlarını değerlendiren el-Maliki, Trump'ın yanlış yönlendirildiğini iddia etti. El-Maliki, ABD Başkanı Trump'ın adını zikretmeden, üç farklı ülke ve bazı yerel gruplar tarafından kendisine karşı kışkırtıldığını ileri sürerek, "Duyduğuma göre o paylaşım Bağdat'ta yazıldı, ancak bunu henüz teyit edemedim" dedi.

Yaptırım iddialarını "propaganda" olarak nitelendirdi

Adaylığının devam etmesi durumunda ABD'nin Irak'a ekonomik yaptırım uygulayacağı yönündeki iddialara da değinen el-Maliki, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu tür haberlerin kendisini adaylıktan çekilmeye zorlamak amacıyla kasıtlı olarak yayılan bir "propaganda" olduğunu ifade etti.

Trump'ın açıklaması krize neden olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Koordinasyon Çerçevesi'nin el-Maliki'yi başbakanlığa aday göstermesinin ardından karara tepki göstermişti. Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu. Söz konusu açıklama, Washington ile Bağdat yönetimi arasında siyasi krize neden olmuştu.

El-Maliki ise Trump'ın tehditlerinin ardından adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıklamış, "Halkımızın kendi siyasi sistemini ve liderlerini anayasal kurumlar aracılığıyla seçme hakkı bizim için sarsılmaz bir ilkedir. Bu iradeye güveniyoruz ve bundan asla geri adım atmayacağız" demişti. - ERBİL

