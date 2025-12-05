DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen'den "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece dair açıklamaları, komisyonun çalışmaları, İmralı ziyareti, rapor yazma safhasına gelmiş olması vatandaşın sürece olan inancını, güvenini artıran unsurlar." dedi.

Siirt'teki bir toplantıya katılmak üzere kente gelen ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyeleri arasında bulunan Ekmen, yaptığı açıklamada, süreçle beraber yaylaların şenlendiğini ifade etti.

Siirt ve çevre illerde temaslarda bulunduğunu belirten Ekmen, bölge halkının Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek verdiğini dile getirdi.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece dair açıklamaları, komisyonun çalışmaları, İmralı ziyareti, rapor yazma safhasına gelmiş olması vatandaşın sürece olan inancını, güvenini artıran unsurlar." diyen Ekmen, komisyon raporunun bir ay içerisinde tamamlanacağını ve raporda büyük oranda partiler arasında bir uzlaşma sağlanacağını öngördüğünü söyledi.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan herkesin bu hedef etrafında kilitlendiğini vurgulayan Ekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye inşallah bu meseleyi siyaset, hukuk, demokrasi, özgürlük alanlarını da güçlendirerek kalıcı bir şekilde çözeceği bir yola girmiş olacak. İş adamları, 'Acaba bu güven ortamında hangi yatırımları yapabilirim' diye bir arayışa girdi. Siirt, Mardin ve Diyarbakır'ın bu yaz misafir ettiği turist sayısı önceki yıllara göre arttı. Siyaset yoluyla konuşamayacağımız, demokratik zeminlerde tartışamayacağımız bir mevzu yoktur. Birbirimizi ikna ederek yol alacağız."