Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Ekmen, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Asgari ücret de açlık sınırının altında. En düşük emekli maaşı da lütfedilen 1000 liralık ilave artışa rağmen 20 bin lirayla açlık sınırının çok altında." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs/kredi tutarının lisans öğrencileri için 4 bin lira olduğunu anımsattı.

Bir öğrencinin bu tutarla her gün kahve ya da çay içip içemeyeceğini soran Ekmen, "Bu çocuklar sadece karınlarını doyurmak, bir çay, bir kahve içmekten müteşekkil bir hayat mı sürecek? Bu çocuklar bir kitap satın almayacaklar mı? Bir sinema filmi izlemeyecekler mi? Bir konsere gitmeyecekler mi? Bugün hangi konserin bilet fiyatı 750-1000 liradan ucuzdur? Bu çocuklar bu parayla ne yapacaklar? Bu paranın bu asgari ücrete oranı, değişik parametrelerle değerine baktığımızda satın alma gücünün en zayıf olduğu kredi miktarı olduğunu söylemek herhalde mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ücretli öğretmenler için açıklanan maaş miktarının açlık sınırının altında olduğunu dile getiren Ekmen, "Asgari ücret de açlık sınırının altında. En düşük emekli maaşı da lütfedilen 1000 liralık ilave artışa rağmen 20 bin lirayla açlık sınırının çok altında." sözlerini sarf etti.

Çok sayıda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni atamasıyla öğrencilerin ahlakla ve dinle kurduğu bağın güçlenmeyeceğini söyleyen Ekmen, "Öğrenciler öğretmenine bakar, müdürüne bakar, Cumhurbaşkanı'na bakar, milletvekiline bakar, bürokrata bakar, siyasetçiye bakar, ülkenin genel haline bakar, din ve ahlakla kurduğu bağı buna göre tanımlar." diye konuştu.

Ekmen, özel üniversiteler ve yurtlar için tavan ücret ile ücret artış aralığı belirlenmesi gerektiğini de belirtti.