Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'deki Projeleri İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde devam eden projeleri yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Tarihi Uzunköprü ve Muradiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını ziyaret etti. Ayrıca Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile ceviz üretim tesisini de ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde devam eden projeleri yerinde inceledi.
Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Tarihi Uzunköprü'yü gezdi. Bakım ve onarımı süren köprüyü yetkililerle birlikte inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Sezer, ilçe merkezindeki Muradiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Sezer'e ekiplerin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile ceviz üretim tesisini de ziyaret etti.