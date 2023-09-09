Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'deki Projeleri İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde devam eden projeleri yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Tarihi Uzunköprü ve Muradiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını ziyaret etti. Ayrıca Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile ceviz üretim tesisini de ziyaret etti.