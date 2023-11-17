Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı köylerin muhtarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Vali Sezer, köylerdeki asfalt çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinin bütün köylere sıcak asfalt yol yapmak olduğunu belirtti. Ayrıca, çöp konteyneri dağıtımı ve diğer altyapı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı köylerin muhtarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca köyündeki programda Sezer, başlatılan ve tamamlanan çalışmaları değerlendirdi.

Sezer, vatandaşa hizmet için tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sezer, "Bu sene 25 kilometrelik bir yolu hava şartları iyi olduğu takdirde bitireceğiz. Seneye de 150 kilometrelik bir sıcak asfalt yapacağız. Hedefimiz, başta grup yolları olmak üzere, 3 sene içerisinde bütün köylerimize sıcak asfalt yol yapmak. Artık sathi kaplama yolu bir kenara bırakmak istiyoruz.15-20 yıl dayanabilecek son derece kaliteli yolları vatandaşlarımıza bir eser olarak bırakmak istiyoruz." dedi.

Keşan'a bağlı köylere 100 çöp konteynerinin dağıtıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Mecidiye köyündeki Çeltik Barajı'na arıtma sistemi kurularak su takviyesi yapılması işi tamamlandı, Orhaniye İlkokulu ve Keşan'a gelen öğrenciler için yolcu durakları yapım işi tamamlandı, Karacaali köyü gölet ihtiyacı çözüme kavuşturuldu, köyün kanalizasyon sisteminin ana hat bağlantısındaki sorun çözüldü, Çelebi köy kanalizasyon çalışmaların ve fosseptik çukuru işi tamamlandı."

Vali Sezer, Beğendik ve Yenimuhacir belde belediyelerini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.