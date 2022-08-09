Edirne haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de esnafla buluştu Edirne haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Saraçlar Caddesi'nde esnafla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Saraçlar Caddesi'nde esnafla buluştu. Edirne'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen Edirne Kanaat Önderleri ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, zor anlar yaşadı. Kalabalık nedeniyle cadde üzerinde yemek yiyenler yerlerinden oldu. (Mehmet Basmacı/İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Saraçlar Caddesi Edirne Politika Güncel Haberler

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