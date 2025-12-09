Haberler

Düzce'de 2026 yılında yatırımlar devam edecek

Güncelleme:
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 2025 yılının Düzce için yatırım yılı olduğunu ve 2026 yılında da yatırımların devam edeceğini açıkladı. Düzce'de sağlık, okul ve spor yatırımları yapıldığını belirtti.

Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 2025 yılının Düzce için yatırım yılı olduğunu ve 2026 yılında da Düzce'ye yatırımların devam edeceğini belirtti.

Düzce 2025 yılında yatırımların merkezi oldu. Yatırımların Düzce'yi geleceğe taşıdığını dile getiren AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Aslına baktığımız zaman 2025 yılının sonuna geldik artık Aralık ayındayız. 2025 yılı Düzce'ye hizmet noktasında bizler açısından oldukça verimli ve hareketli bir yıl oldu. Adeta her hafta bir açılış yaptık. Hemen hemen her hafta temel atma törenine gittik. Düzce'de sağlık, okul, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezleri, spor yatırmaları yapıldı. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bütün yatırımlarını farklı farklı lokasyonlara ve ilçelerimize kazandırmış olduk. Bunların içerisinde büyük yatırımlarımız var. Orta ölçekli ve küçük yatırımlarımız var. Genel manada baktığımız zaman 2025 yılı tasarruf tedbirlerine rağmen Düzce için çok verimli ve hareketli bir yıl oldu. Devlet hastanemizin yanına yapılacak olan hastanenin proje ihalesi yapıldı. Proje bittikten sonra temel atmasını yapacağız. Düzcemiz için çok büyük bir yatırım. Akçakoca devlet hastanesi bitme noktasında çok az işleri kaldı ve önümüzdeki senenin başlarında açacağız. Çilimli'de gençlik merkezinin temeli atıldı. Gümüşova Gençlik Merkezi inşaatı bitti yakında hizmet verecek. Merkezde gençlik merkezinin temelini attık. Baktığımız zaman ilimizin ilçeleri dahil her bölgesine bir hizmet ulaştırma gayretindeyiz. 2026 yılı içerisinde bu çabalarımızı bu gayretlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
