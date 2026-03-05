Aksakal'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün Amerika ve İsrail'in, İran'ın egemenliğine yönelik başlattığı saldırılar düpedüz bir devlet terörüdür ve bu devletler kendilerine vekil güç olarak da KCK şemsiyesi altındaki yapıları görevlendirmişlerdir." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Çelik'e Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, "Son günlerde sıkça konuşulan 'suça sürüklenen çocuklar' kategorisini, potansiyel suç işleyebilecek çocuklar noktasına taşıma mecburiyeti karşımızda duruyor." ifadesini kullandı.

Küçük kızı Hifa ile ölü bulunan Fatmanur Çelik'e de Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, Çelik ve kızı Hifa'nın ölüm sebebinin en kısa zamanda ortaya çıkarılmasını istedi.

Her iki olayı da lanetleyen Aksakal, yetkilileri, böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması için ivedilikle çözüm bulmaya davet etti.

Ramazanın yarısının geride kaldığını hatırlatan Aksakal, bayramın yaklaştığını ancak emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin bu yıl artırılmayacağına dair yapılan açıklamaların emeklileri çaresizliğe sürüklediğini söyledi. Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak mübarek oruç ibadeti ayında bir 'sofra katkısı' olarak 5 bin lira, bayram için de 10 bin lira verilmesi önerimizi ısrarla tekrarlıyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz uyanık olmak mecburiyetindedir"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla sadece Orta Doğu ve Mezopotamya'nın değil, tüm Arap yarımadası ve güney Asya'nın hedef alındığını vurgulayan Aksakal, İran'a yönelik saldırının öncesinde Pakistan-Afganistan savaşının patlak vermesinin tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Amerika ve İsrail'in, İran'ın egemenliğine yönelik başlattığı saldırılar düpedüz bir devlet terörüdür ve bu devletler kendilerine vekil güç olarak da KCK şemsiyesi altındaki yapıları görevlendirmişlerdir. Düne kadar Türkiye'ye karşı PKK'yı kullanan ABD, şimdi de İran'da PJAK'ı iç karışıklık yaratması için yeniden devreye sokma gayretindedir ve paylaşılan son haberler de Kandil'deki PKK'lı teröristlerin bırakmaya söz verdikleri silahlarıyla beraber İran'a geçtikleri yönündedir."

DSP Genel Başkanı Aksakal, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, dün Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlattı. İran'ın 'biz fırlatmadık' açıklaması yaptığını belirten Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi bu kirli mecraya çekmek, bu pis bataklığa sokmak için başka bazı provokasyonlar gündemde. Devletimiz uyanık olmak mecburiyetindedir. Bugün İran'a yapılan saldırılar, evvelemirde uluslararası hukukun katledilmesi, her türlü insan hakkının ayaklar altına alınması, insanlık tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir kalleşliğin vücut bulmasıdır. Bu, bir savaş değil. İran devletinin kendi halkını ve topraklarını işgalci ve soykırımcı emperyalist katillere karşı korumaya çalışması, İsrail'in topraklarına ve Amerika'nın Arap yarımadasındaki bazı ülkelerin topraklarında bulunan üslerine yönelik karşılık vermesi, kelimenin tam anlamıyla meşru müdafaadır. Bunu diğer ülkelerin egemenliklerine yönelik bir saldırı ya da savaşı bölgeye yayma gayreti olarak görmeye çalışmak, olsa olsa emperyalist işgalcilerin ve soykırımcıların işini kolaylaştırmak olur."

Topraklarında ABD üssü olan ülkelerin "ABD'nin dolduruşuna gelmemeleri gerektiğini" söyleyen Aksakal, "Topraklarınızda ABD üsleri dışında bir alana saldırı olmaması halinde İran'la hesaplaşma işini bu savaşı başlatan Amerika'nın üzerinde bırakın. Müslüman ülkeler olarak Yahudilerin ideallerine hizmet edecek türden kararlar almaktan özenle kaçının." diye konuştu.