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Donald Trump, Virginia'da Seçim Mitingi Düzenledi

Donald Trump, Virginia'da Seçim Mitingi Düzenledi
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Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Virginia'nın Salem şehrinde yaptığı mitingde seçmenlerden oy isteyerek, eyaletin kazanılması durumunda ülke genelinde başarı elde edeceğini belirtti. Ekonomik durumu eleştirirken, kendi politikalarının halk için faydalı olacağını savundu.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Virginia eyaletinin Salem şehrinde gerçekleştirdiği seçim mitinginde seçmenlerden oy isteyerek, "Virginia'yı kazanırsak, hiç kuşkusuz her yeri kazanırız" dedi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Virginia eyaletinin Salem şehrinde seçim mitingi düzenledi. Virginia'daki seçimlerin sonuçlarına güven duyduğunu ifade eden Trump, "Virginia'yı kazanırsak, hiç kuşkusuz her yeri kazanırız" dedi. Eyaleti kazanabileceğine inanması nedeniyle Virginia'da bulunduğunu vurgulayan Trump, "Anketler kazanacağımızı gösteriyor. Halk oylaması ile her yeri kazanacağız" ifadelerini kullandı. Virginialı seçmenlerden destek isteyen Trump, "Sizden sadece oy denen küçük bir şey istiyorum" dedi.

"Bu korkunç bir şey"

Demokrat Partili rakibi Kamala Harris'in politikalarını eleştiren Trump, ülke ekonomisinin "durgunluk" belirtileri değil, "depresyon" belirtileri gösterdiğini savundu. Trump, ekonomiyi kurtarabilecek tek adayın kendisi olduğunu söyledi. ABD'de yaşayan siyahi nüfusun yasadışı göçmenlerin işleri ve kaynakları ele geçirmesinden kötü etkilendiğini ifade eden Trump, "Bu rakamlara bir göz atmalısınız. Bu gerçekten korkunç bir şey" dedi.

"Kulağımın küçük bir parçası eksik"

Trump, konuşmasında daha önce uğradığı suikast girişimine de atıfta bulundu. Dünyanın herhangi bir yerinde hayatın tadını çıkarabilecekken başkanlık için mücadele ettiğini söyleyen Trump, bu nedenle şu anda "kulağının küçük bir parçasının eksik olduğunu" hatırlattı.

"Ekonomimizi kurtarırken, sınırlarımızı da koruyacağım"

Seçilmesi halinde uygulayacağı vergi ve kredi politikalarının "Amerikalılar için hayatı kolaylaştıracağını" ifade eden Trump, "Sosyal Güvenlik harcamalarından ve vergi kredilerinden vergi alınmayacak" dedi. Enflasyonu sona erdirmek için "daha fazla petrol sondajına başlamayı planladığını" belirten Trump, enerji faturalarını bir yıl içinde yarı yarıya azaltma sözü verdi. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin sınır güvenliği politikalarını eleştiren Trump, "Ekonomimizi kurtarırken, sınırlarımızı da koruyacağım" şeklinde konuştu. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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