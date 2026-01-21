Haberler

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Grönland'ı gerekçe göstererek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın boykot edilmesini önerdi.

  • Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Alman Milli Takımı'nın ABD'nin de ev sahibi olduğu 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi.
  • Alman halkının %47'si, Donald Trump'ın Grönland'ı hedef alması durumunda bu boykotu destekliyor.
  • 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi halinegelen Grönland için Almanya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

ALMAN SİYASETÇİ'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

ABD'nin Grönland'a yaptığı tehditvari tavırlardan rahatsız olan Alman siyasetçi Jürgen Hardt, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jürgen Hardt, Alman Milli Takımı'nın ABD'nin de ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi.

'AMACIMIZ UZLAŞIYA VARILMASINI SAĞLAMAK'

Hardt, açıklamasında, "ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Trump için ne kadar önemli olduğu ortada. Bu nedenle turnuvadan çekilmek, yalnızca diyalog yolları tamamen tıkanırsa başvurulacak aşırı bir önlem olarak düşünülebilir. Amacımız, NATO çerçevesinde Grönland konusunda daha sağlıklı bir uzlaşıya varılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

ALMAN HALKI BOYKOTU DESTEKLİYOR

BILD'in yaptığı ankete göre, Alman halkının %47'si Trump'ın Grönland'ı hedefine koyması halinde bu boykotu destekliyor. Ayrıca İngiltere'de de bazı siyasetçiler tarafından milli takımları için boykot kararının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva, özellikle ABD'de oynanacak 78 maçla büyük bir prestij ve ekonomik değer taşıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Politika
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BIZIDE YONETEN ABD OZGUR ILKEMIYIZ SANUYODUHZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü