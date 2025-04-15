Don Felaketi Kayseri'deki Tarımsal Üretimi Vurdu

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan don felaketine dikkat çekerek, özellikle Kayseri'nin tarımsal üretiminde önemli yere sahip ilçelerinde büyük zarar meydana geldiğini ifade etti.

Milletvekili Cıngı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm ülkemizin yakinen takip ettiği gibi bir don felaketiyle karşı karşıyayız. Zarar gören bütün çiftçilerimize, yetiştiricilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kayseri'nin meyve deposu olarak bilinen özellikle Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi bölgemizde de çok ciddi bir zarar oluştu; oradaki elma ağaçları, kayısı ağaçları, kiraz ağaçları neredeyse yüzde 100'e yakın bir donla karşı karşıya. Bu sene Türkiye'nin en meşhur elmalarından olan Yahyalı elmasına ve maalesef Yeşilhisar kayısısına istediğimiz kadar ulaşamayacağımızın işareti oldu."

Cıngı, devletin her zaman olduğu gibi bugün de çiftçisinin yanında olacağına vurgu yaparak, "Devletimiz büyük, şimdiye kadar sergilediği sosyal devlet anlayışını don faciası karşısında da Bakanlığımızın, devletimizin tekrar göstereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KAYSERİ