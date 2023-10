Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Esnafı Dinledi

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve ilçe esnafına desteklerde bulunan Başkan Beşikci, esnafın talepleri doğrultusunda ilgili birimlere talimatlar verdi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Beşikci, "Samimi muhabbetlerine ortak olmaya devam ediyoruz. Esnafımızın bize iletmiş olduğu taleplerini can kulağıyla dinleyip elimizden gelen maddi manevi desteklerimizi sunuyoruz. Bizi iş yerlerinde ağırlayan esnafımızla istişare ettiğimiz vakit daha iyi bir Yenişehir için hem önerilerini dinliyoruz hem de her çeşit ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bize iletilen bütün talepler bizim için önem arz ediyor. O yüzden detaylı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüp onlara faydalı olacak şekilde ilerliyoruz. Hayır duaları ile bizi karşılayan güler yüzleri oldukça inşallah bizler de faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR