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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını ele aldı. Görüşmede, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve bölgedeki insani durumun ağırlaşmasını önlemek için yürütülen çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki savaşı durdurma çabaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Hüseyniye Sarayı'nda Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması ve bölgedeki insani durumun ağırlaşmasını önlemek için yürütülen çabalar ele alındı. Kral II. Abdullah, Türkiye'nin savaşı sona erdirme yönündeki kararlı tutumu ve çabalarını takdir ettiğini belirtti.

" Batı Şeria'daki durum kontrolden çıkıp bölgesel huzursuzluğa yol açmadan önce ele alınmalı"

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, kesintisiz bir şekilde insani ve tıbbi yardımın sağlanması gerektiğini belirten Kral II. Abdullah, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlaller de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerilime değindi, durumun kontrolden çıkıp potansiyel olarak bölgesel huzursuzluğa yol açmadan önce ele alınması gerektiğini vurguladı. Kral II. Abdullah ayrıca, Ürdün'ün Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan zorla çıkarılmasına karşı olduğunu ve Gazzelilerin evlerine dönmelerini sağlamak için baskı uygulamaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ürdün'ün Gazze ile Batı Şeria'yı ayırma girişimlerine karşı olduğunu vurgulayan Kral II. Abdullah, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli bir çözüme yol açacak gerçek bir siyasi ufka doğru ilerlemek için atılacak adımlara dikkat çekti.

Görüşmede Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan da hazır bulundu. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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