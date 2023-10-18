Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kuveyt ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı kapsamında bulunduğu Cidde'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - CİDDE