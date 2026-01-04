Bakan Fidan, Portekiz'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Portekiz'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, 5 Ocak'ta Portekiz'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi, Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, 'Yeni Küresel Düzenin ve Gelişen Güvenlik Paradigmalarının Ortaya Çıkardığı Sınamalar' başlıklı panelde hitapta bulunması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ileri bir düzeye taşınmasına ve bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesine yönelik adımları ele alması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi; bu kapsamda enerji, altyapı, ulaştırma ve liman yönetimi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, savunma sanayi alanında, özellikle denizcilik boyutunda son yıllarda kaydedilen ilerlemenin, Türkiye-Portekiz ilişkilerine stratejik bir derinlik kazandırdığının altını çizmesi bekleniyor. Görüşmede Fidan'ın ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumunu ele alması ve Türkiye'nin görüş ve beklentilerini aktarması, Gümrük Birliği'nin ayrılmaz parçası olan Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesinin taşıdığı kritik önemi vurgulaması, mevcut bölgesel ve küresel sınamalar karşısında, Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimlerine, projelerine ve programlarına dahil edilmesinin kritik önemde olduğunun altını çizmesi, Portekiz'in Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik yapıcı yaklaşımının memnuniyetle karşılandığını ifade etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının müzakereler ve diplomasi temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.