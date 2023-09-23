Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de üst düzey temaslarda bulunup mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti. Bakan Fidan ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü.

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'Nin New York kentinde üst düzey temaslarda bulunup mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 45 dakika görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki bakan ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler de ele aldı.