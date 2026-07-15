DİSİDER Başkanı Akbaş: 15 Temmuz'u rahmet ve şükranla anıyoruz

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha andığını belirterek, " Şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik düzenini ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişiminin; aziz milletin cesareti, devletin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkan tüm kesimlerin ortak iradesi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade etti. Akbaş, "Aradan geçen on yılın ardından Türkiye, geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden çıkardığı derslerle demokratik kurumlarını daha da güçlendirmeye, hukuk devleti ilkesini pekiştirmeye ve toplumsal dayanışmasını geliştirmeye devam etmektedir. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan her adımın; ülkemizin huzuruna, ekonomik kalkınmasına, toplumsal birlik ve beraberliğine, yatırım ortamının güçlenmesine ve uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. DİSİDER olarak inanıyoruz ki; güçlü bir ekonomi ancak güçlü bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, güven ortamı ve kalıcı toplumsal barış üzerine inşa edilebilir. Üretimin, yatırımın ve istihdamın artması; güven ve istikrar ikliminin güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu vesileyle temennimiz; ülkemizin bir daha benzer acılar yaşamaması, demokrasimizin daha da güçlenmesi, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ilerlemesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha anıyor; şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı