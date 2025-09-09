Bakan Kacır: Artık Eski Türkiye Yok

1) BAKAN KACIR: ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hamdolsun artık eski Türkiye yok. Tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle güçlü yönetimiyle lider bir Türkiye var artık. Küresel arenada insanlık için adalet ve merhamet değerlerinin güçlü savunucusu bir Türkiye var" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan Bakan Kacır, partililerle buluştu. Burada konuşan Bakan Kacır, "23 yıl öncesinin Türkiye fotoğrafını gelin hep birlikte yeniden hatırlayalım; krizlerle yorgun düşmüş bir ülke ekonomisi, istikrarsız politikalar, potansiyeli bastırılmış bir memleket, her alanda önüne set çekilmiş, umudunu yitirmiş bir millet. İşte 23 yıl önce, AK Parti iktidarı öncesinde karşı karşıya olduğumuz Türkiye tablosu böyleydi. Ancak bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yola baş koyduğumuz gün hep birlikte aslında bir söz verdik, 'Ecdadımızın mirası bu kıymetli toprakları yeniden ihya edeceğiz' dedik. 'Özgüveni törpülenmiş, istenen dar kalıplara mahkum edilmeye çalışılan Türk milletini yeniden ayağa kaldıracağız' dedik. 'Milletimizin iradesini ve iddiasını yeniden şahlandıracağız', dedik. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimize giden yolda, 23 yıldır hep birlikte gece gündüz çalışarak nice zorlukların, badirelerin, saldırıların ve imtihanların üstesinden gelmeyi başardık. 86 milyon vatandaşımızın her türlü mağduriyetini giderdik. Milli ve manevi değerlerimizi örseleyenlerin, haklarımızı ve özgürlüklerimizi çiğneyenlerin karşısında hep birlikte dimdik durduk" diye konuştu.

'SAHADA DA MASADA DA OYUN KURAN, CAYDIRICILIĞI YÜKSEK BİR ÜLKE İNŞA ETTİK'

Bugünün güçlü Türkiye'sini her birlikte inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Hamdolsun artık eski Türkiye yok. Tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle güçlü yönetimiyle lider bir Türkiye var artık. Küresel arenada insanlık için adalet ve merhamet değerlerinin güçlü savunucusu bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla örülmüş nice kıymetli kazanım sığdırdık. Akamete uğratılmış hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürerek, ertelenmiş ihtiyaçlarının çözümünün adresi olduk. Bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini aziz milletimizle hep birlikte inşa ettik. Bugün, nihayetinde, kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir ülke olarak göğsümüzü kabartan, iftihar vesilemiz olan nice başarıya sahibiz. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, kara araçlarına deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden 5'inci nesil savaş uçaklarına kadar geniş bir yelpazede sistemler tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısını hep birlikte inşa ettik. Yalnızca 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil, aynı zamanda mavi vatanda, gök vatanda ve siber vatanda hak ve menfaatlerini koruyan; sahada da masada da oyun kuran, caydırıcılığı yüksek bir ülke inşa ettik" dedi.

'KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN DÜNYADA 11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK'

Bakan Kacır, "Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini, milli elektrikli aracımız Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisinde tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A hizmete girdi. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyada 11 ülkeden biri olduk. Araştırma geliştirmeyi, yüksek katma değerli üretimi merkeze alan vizyonumuz, nitelikli insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin, hamdolsun, kapısını araladı. Neticede milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 23 yıl önce sadece 36 milyar dolar olan ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla dün yürürlüğe giren Orta Vadeli Program'da, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat ekseninde nitelikli büyümesi için atacağımız adımların bir göstergesi. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çiziyoruz" ifadelerini kullandı.