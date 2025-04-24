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Devrek Belediyesindeki Usulsüzlük İddiaları: 85 Milyon Lira Zarar

Devrek Belediyesindeki Usulsüzlük İddiaları: 85 Milyon Lira Zarar
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin inceleme yaptığı belediyenin 85 milyon lira zarara uğradığı öne sürüldü.

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediyesinde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmaya işaret ederek, "Belediye 85 milyon lira zarara sokuldu." dedi.

Çolakoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, Devrek Belediyesini 2019 yılındaki yerel seçimde kazandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, Devrek Belediyesinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Çolakoğlu, inceleme sonucunda konunun yargıya taşındığını belirtti.

Ak Parti'li Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle cambazlıklar yapmışlar ki... Kardeş Belediye olarak anlaştıkları Şişli Belediyesi ile Devrek'teki meydanın ihalesini iki defa gerçekleştirmişler. Bununla kalmamışlar, Belediye Başkanı'nın kontrolünde personele fazla mesailer yazmışlar. Sahte evraklar düzenleyerek personele izin ücretleri vermişler. Emekliliği hak eden kadrolu 23 personelin kıdem tazminatlarını hem belediye şirketine hem de belediyeye ödetmişler. 11 milyon lira olan bir ihalenin keşif bedelini 20 milyon liraya kadar çıkarmışlar. 2015 yılında vefat eden bir belediye personeline 2018 yılında izin parası çıkarmışlar. Bu izin parasını da sahte imza ve evrak ile hesaplarına aktarmışlar. Belediye 85 milyon lira zarara sokuldu."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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