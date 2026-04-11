Babacan: Pek çok ürünü ithal eden bir ülke durumuna düştük

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarım sektöründeki sorunlara ve Türkiye'nin artan dışa bağımlılığına vurgu yaptı. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, tarıma ayrılan bütçenin faize göre çok düşük olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Maalesef pek çok üründe gittikçe daha fazla dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Pek çok üründe ithalat artıyor. Baktığımızda canlı hayvandan tutun da ete kadar pek çok ürünü ithal eden bir ülke durumuna düştük" dedi.

Ali Babacan, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22'nci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi. Fuarın çiftçiler için taşıdığı öneme değinen Babacan, "Sulama yatırımlarının zamanında yapılmamış olması, Türkiye'nin pek çok bölgesinde tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Maliyetler arttı. Hızla da artmaya devam ediyor. Üreten, alın teriyle, bileğin gücüyle çalışan kim var, kim yoksa Türkiye'de şu anda aslında feryat ediyor. 'Sıkıntım var' diyor, 'Üretemiyorum' diyor. 'Üretsem zarar ediyorum. Ne kadar çok üretmeye çalışsam o kadar çok zarar ediyorum' diyor. Bunu da maalesef üzülerek izliyoruz. Çünkü şu anda baktığımızda Türkiye'de bu yılın bütçesinde faize ayrılan ödenek 2 trilyon 700 milyar lira" dedi.

'SADECE İLK AYDA ÖDENEN FAİZ 450 MİLYAR LİRA'

Babacan, "Tarıma ayrılan ödenek 163 milyar lira. Bu yılın bütçesinde tarıma verilen desteğin, çiftçiye verilen desteğin tam 16 katı faize veriliyor. Sadece ilk ayda ödenen faiz 450 milyar lira. 12 ayın tamamında çiftçiye verilen destek 163 milyar. Bir ayda, ocak ayında faize verilen 450 milyar. Tam 3 misli. Yılın tamamında da 16 misli. Bu tarımsal destek bütçesinin düşük olması, Türkiye'de tarımda dünyaya göre rekabeti geriletiyor. Maalesef pek çok üründe gittikçe daha fazla dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Pek çok üründe ithalat artıyor. Baktığımızda canlı hayvandan tutun da ete kadar pek çok ürünü ithal eden bir ülke durumuna düştük" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
