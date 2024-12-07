DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Altılı Masa'daki hatalarımızdan ders çıkardık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Babacan, siyaset ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Babacan, DEVA Partisi'nin Türkiye'deki siyasi iklime yeni bir soluk getirmek istediğini vurguladı ve 2028 seçimlerine yönelik hedeflerinden bahsetti. Partisinin "yeni tercih" olmaya talip olduğunu belirten Babacan, "Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için uzlaşabileceğimiz siyasi partilerle iş birliği yapmaya hazırız. 2028 seçimlerine giderken birlikteliklere büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile mecliste ortak bir grup kurulabilir mi diye bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK"

Babacan, 6'lı masa sürecinde yaşanan hatalardan ders çıkardıklarını da ifade etti. Bu hataların tekrarlanmayacağına vurgu yapan Babacan, "Geçmiş süreçteki eksikliklerimizin farkındayız. Aynı hataları tekrar edecek durumda değiliz. Daha güçlü bir stratejiyle halkın güvenini kazanmaya odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"EKONOMİYİ DÜZELTECEK VİZYONA SAHİBİZ"

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümünde şeffaflık, adalet ve güven unsurunun kritik önemde olduğuna dikkat çekti. "Ekonomide kalıcı çözümler üretmek için sistematik reformlar gerekiyor. Biz bu reformları hayata geçirebilecek kadrolara ve vizyona sahibiz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri, halkın beklentilerine uygun politikalar geliştirme ve siyasi ortamı normalleştirme hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, partiler arası diyalog ve iş birliğinin önemine de değindi. Babacan, "Türkiye'nin ortak akla ihtiyacı var. Biz bu ortak aklı oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.