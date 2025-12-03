Dervişoğlu: İktidar, işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar, şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu, sefaletin dayatılmasıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "'Terörsüz Türkiye' masalını anlatmaya başladıkları ilk günden bu yana hep söylüyorum; bu süreç canibaşını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır. 'Gelsin, Meclis'te konuşsun, 'umut hakkı'ndan yararlansın' işte bu niyetin ispatıdır. İktidarın büyük ortağı bir yıldır bu iddiamızı reddediyor. Çünkü milletimizin bunu kabul etmeyeceğini, rıza göstermeyeceğini çok iyi biliyor. Küçük ortağın nasılsa siyasi sorumluluğu yok. O almış gazı gidiyor. Bakın bir yılın sonunda işler geldi ve nerede tıkandı? Teröristbaşı serbest bırakılmadan artık örgüt adım atmayacakmış. Ayrıca silahları bırakmamışlar, niyet göstergesi olarak bir bölümünü yakmışlar. Bunu örgütün elebaşlarından biri söylüyor. Canibaşının örgüte, 'Silah bırakın, kendinizi feshedin' çağrısından sonra mangalda tüfek şovuyla, 25 tane teröristin sınırın dışına çıkış şovuyla milletimize ne dediler? 'PKK kendini feshetti, silah bıraktı' dediler. Peki, bu örgüt kendini feshettiyse, bu elebaşı nasıl oluyor da çıkıp devlete şart koşuyor? Demek ki örgüt hala var ve tıkır tıkır ihanetine devam ediyor" dedi.

'KUZEY IRAK'A BAĞLANDI DA HABERİMİZ Mİ YOK'

Dervişoğlu, dünyanın hiçbir bağımsız devletinin kendi toprağında hiçbir yabancı gücü, askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla gezdirmeyeceğini söyleyerek, "Hatanın ilk adımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani'yi onur konuğu olarak davet etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti, kendisinden teröristleri istediğinde 'Kedi bile vermem' diyen bu zat, AK Parti milletvekilinin attığı taklalarla mutlu mesut olsa da milletimizin yüreği yanmıştır. Hatırlayın; Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı, karmaşanın ortasındaki Suriye'ye gittiklerinde bile koruma ekibinin kıyafetlerine özen göstermiş, özel ama sivil kıyafetler tercih edilmişti. Bu devlet olmanın ve devlet ahlakının bir gereğidir. Şırnak'ta Cizre'de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır. Devletimiz misafirlerini koruyacak kudrette, topraklarında da şov yaptırmayacak haysiyettedir. O haysiyetin çiğnendiği yerin adı da Şırnak'tır, Cizre'dir. Barzani'nin gelişiyle ilgili olarak DEM Parti Sözcüsü ne dedi; 'Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır' dedi. Hadsizliği, şımarıklığı, aymazlığı görüyor musunuz? Barzani, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kentinde ev sahibiymiş. Hadi oradan; Şırnak ilinin Cizre ilçesi, Kuzey Irak'a bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bunlara kapı arkasında sözler verildi de bizim mi haberimiz yok" diye konuştu.

'İŞÇİSİZ ÜCRET KOMİSYONU TOPLUYORLAR'

Asgari ücret görüşmelerine değinen Dervişoğlu, "Genç kardeşlerim öfkelisiniz biliyorum, yorgunsunuz biliyorum. Çünkü çalışsanız da okusanız da didinseniz da ailelerinizin sahip olduğu hayata asla erişemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Böyle bir gence kimse çıkıp da 'sabret' diyemez. Ben de demiyorum, sadece 'yılmayın' diyorum. Önümüze getirilen 2026 bütçesinde betona, faize, garantili projelere 10 milyarlarca dolar ayrılmış. Peki, 'ev genci' haline gelmiş, eğitimde ve istihdamda yeri olmayan 5 milyon genç nerede? Bu gençler tembel olduğu için değil, bu iktidar liyakatı bitirdiği için evde oturuyor. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İşçisiz ücret komisyonu topluyorlar. Tam da bu iktidara göre. Sizi layık gördükleri ücret düzeyi, dünyada istisnai ücret; Türkiye'de zoraki mecbur edilen, zorunlu ücrettir. Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar, şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu, sefaletin dayatılmasıdır. Buna bir de gıdasız, evsiz, sahipsiz, güvensiz ve güvencesiz Türkiye gerçeklerini ekleyin. Biz buna razı değiliz" dedi.