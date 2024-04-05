Denizli OSB'de Kurum İçi Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı münasebetiyle kurum içi bayramlaşma programı düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve personeller katıldı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu rahatsızlığı nedeniyle bayramlaşma programına katılamadı. Bölge Müdürü Ahmet Taş, Başkan Uslu'nun tüm Denizli OSB ailesinin bayramını kutladığı mesajını katılımcılara iletti. Başkan Uslu mesajında; "Çok değerli Denizli Organize Sanayi Bölgesi ailemiz; hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli bayramlar diliyorum. Bayramlar; kardeşliğin, dostluğun ve sevincin hep bir arada yaşandığı güzel günlerdir. Bu kapsamda birliğimizin ve başarımızın daim olmasını diliyor, gece gündüz demeden verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bayramlaşma programında konuşan Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmasını temenni ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Program konuşmaların ardından gerçekleşen bayramlaşma ile son buldu. - DENİZLİ