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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün Kumarla Mücadele Çabaları Sonucunda Bakanlık Harekete Geçti

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün Kumarla Mücadele Çabaları Sonucunda Bakanlık Harekete Geçti
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, aileleri tehdit eden kumar ve yasadışı bahis konusunda bakanlığın önemli bir adım attığını ve bu sorunun son bulması için mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün sık sık gündeme getirdiği aileleri söndüren kumar ve yasadışı bahisle ilgili olarak sonunda bakanlık harekete geçti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün sık sık gündeme getirdiği, sayısız soru önergeleri verdiği aileleri söndüren, gençlerin hayatını karartan kumar ve yasadışı bahisle ilgili olarak sonunda bakanlık harekete geçti.

Toplumun her kademesine yayılan kumar ve yasadışı bahis konusunda mecliste uzun zamandır verdiği mücadelenin sonucunun alınmaya başlandığını anlatan Milletvekili Ün, "40 milyar dolarlık büyük bir Pazar olan sanal kumar ve bahis oyunları, bunun kaynağında yatan elektronik para şirketleriyle ilgili olarak uzun zamandan bu yana meclis çatısı altında mücadele ediyorum. Bu konuyla da ilgili olarak birçok soru önergesi de verdim. İlgili bakanlıklara da çağrıda bulundum. Yaptığım girişimlerin sonucu olarak bu gün bakanlıktan önemli bir hamle geldi. Elektronik para şirketine operasyon düzenlendi. Aylar önce bu sorunu gördüm, muhataplarını dinledim, çözümünü de söyledim. 'Devlet eliyle tabana yayılan kumar ve bahsi bitirmek istiyorsanız bu gece o elektronik para şirketlerinin fişini çekin. Çekin ki gün doğmadan aydınlığa kavuşalım' dedim. Doğru hamle nihayet geldi. Ama yetmez. Devamının gelmesi için takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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