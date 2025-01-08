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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den 'Aile Yılı' Açıklaması: Gençler Evlenmekten Korkuyor

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den 'Aile Yılı' Açıklaması: Gençler Evlenmekten Korkuyor
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesini eleştirerek, gençlerin pahalılıktan evlenemediğini ve gerçek sosyal politikaların gerekliliğini vurguladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Ekonomik dengeler o kadar bozuldu ki gençler pahalılıktan düğün yapıp evlenemiyor. Kurulamayan ailenin yılı nasıl olacak" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından bir açıklama yaptı. 2024 yılının da 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini ancak geçen yılın emekliler için sefalet yılı olarak tarihe geçtiğine dikkat çeken Ün, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine yönelik toplumsal endişelere de dikkat çekti. Sosyal medyada dile getirilen "Sıra aileye mi geldi?" serzenişlerini hatırlatan Ün, "Bugün bir düğün yapıp evlenmenin maliyeti milyonları buluyor. Hayat o kadar pahalı ki gençlerimiz evlenip yuva kurmaktan korkar hale geldi. Ülkemizde yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca aile varken, aileyi güçlendirmek, sembolik ilanlarla ya da müjdelerle değil, gerçek sosyal politikalarla mümkündür. Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonundan evlilik kredisi olarak vermeyi planladığımız o 150 bin lira ile de bir şey olmaz. Onu da zaten her evlenmek isteyen gençlere vermeyeceksiniz. Bu ortamda insanlar yokluktan evlenemiyorlar aile kurup çocuk sahibi olamıyorlar. Ailelerin de eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklara ulaşması her gün biraz daha zorlaşırken sadece güzel sloganlarla bir yere varılamaz. Bir çocuğun iyi bir eğitim alması, sağlıklı şartlarda büyümesi, kapsamlı sosyal politika uygulamalarıyla mümkündür. Aileyi ancak kendi aileniz gibi gördüğünüzde, gerçek çözümler üretebilirsiniz. Durum ortadayken nasıl bir aile yılı ilan ediliyor anlamak zor. İnşallah 'aile yılı' da emeklilerin sefalet içinde yaşadıkları 'emekliler yılı'na dönmez" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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