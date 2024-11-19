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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Demiryolu Yatırımlarının Takipçisi Olacak

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Demiryolu Yatırımlarının Takipçisi Olacak
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın şehre yaptığı ziyarette demiryolu yatırımlarının önemine değinerek, Denizli'deki ihracatçıların beklentilerini dile getirdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın Denizli programında gündeme gelen demiryolu yatırımının takipçisi olacağını belirterek, "Denizlili ihracatçılarımız fazlasıyla hak ettiği o 'çelik irede'yi bekliyor" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın Denizli programıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz dün şehrimizdeydi. Üniversitemizin akademik yıl açılışı konuşmasını 'Digital Dönüşümler' başlığına ayırmıştı. Hemen her fırsatta dile getirdiğimiz işgücünün vasıfsızlaşması sorununa karşı işgücünün niteliğini artırma girişimleri kendisinin de gündemindeydi. İş Dünyası Buluşması kapsamında özellikle ihracatçılarımızın sorunları tartışıldı. İhracatçılarımızın 40 türküsü var, 40'ı da lojistik üstüne desek mübalağa etmiş olmayız. Bu on yılların meselesi karşısında Sayın Başkanın 'Ulaştırmada temel önceliğimiz demiryolu. Demiryolunda da önceliğimiz üretim hatlarına ulaşacak güzergah' sözlerinin şehrimiz adına umutla takipçisi olacağız. Denizlili ihracatçılarımız fazlasıyla hak ettiği o 'çelik irede'yi bekliyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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