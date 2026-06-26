Demokrat Partili Altıntaş, Türkiye'deki sanayi politikasına yönelik eleştirilerde bulundu

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye'nin sanayi politikasının bulunmadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayici ve üreticiyle barışık olmadığını ileri sürdü.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle 17 milyon kişiye yardım yapıldığını anımsatarak, bu rakamın Türkiye nüfusunun yüzde 20'sine eşit bir rakam olduğunu belirtti.

Sürekli yardım yoluyla ülkede fakirliği ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını savunan Altıntaş, sürekli yardımın eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını, fakirliği ortadan kaldırmanın başka yollarının da bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin hemen hemen hepsini gezdiğini ve oradaki insanlarla bire bir konuştuğunu aktaran Altıntaş, Türkiye'nin bir sanayi politikasının bulunmadığını ileri sürdü.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş, şöyle konuştu:

"Sanayi Bakanlığı sanayiciyle, üreticiyle barışık değildir. Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden ibarettir. Ancak ihraç ettiğimiz sanayi ürünlerinin içerisindeki ithal katkı oranı minimum yüzde 50'dir. Onun dışında Türkiye yurt içinde tükettiği sanayi ürünlerinin içerisindeki ithal katkı oranı da yüzde 60'ın altında değildir. İhracatında yüzde 50, iç tüketiminde yüzde 60 ithal sanayi ürünü kullanan bir memleketin kalkınabilmesi, yürüyebilmesi ve dünyadaki yarışa katılabilmesi mümkün müdür? Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1,4 trilyon lira -biraz aşağıdadır belki ama kaba taslak yuvarlak olarak söylüyorum- dış ticaret açığı vermiştir. Bu 1,4 trilyon liralık dış ticaret açığı Türkiye'nin bir yıllık milli gelirine çok yakın bir rakamdır. Böyle bir rakam ve kompozisyonla Türkiye'nin sanayi üretimini sürdürebilmesi, bununla dünya milletleriyle yarışabilmesi ve devletin döviz açığını kapatabilmesi için elinden geleni yapması mümkün değildir."