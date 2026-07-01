Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Meclis'teki basın toplantılarında NATO zirvesi önlemlerini ve Van'daki ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle alınan önlemleri eleştirdi.

İnsanların barışçıl gösteri hakkının engellenmek istendiğini savunan Gergerlioğlu, "NATO'nun zulümlere ve soykırımlara sessiz kaldığını" söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da yaşayan vatandaşların uçak biletlerini yüksek fiyatla almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. İlde 18 yıldır çevre yolunun yapılamadığını savunan Dindar, yapılan yollarda çökmelerin yaşandığını savundu.

Öncelikle Bahçesaray yolunun yapılmasını isteyen Dindar, Hakkari-Van karayolunun da düzeltilmesini talep etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt

''Messi mi Cristiano Ronaldo mu?'' sorusuna verdiği yanıt bomba
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada

Caddenin savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden