DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle alınan önlemleri eleştirdi.

İnsanların barışçıl gösteri hakkının engellenmek istendiğini savunan Gergerlioğlu, "NATO'nun zulümlere ve soykırımlara sessiz kaldığını" söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da yaşayan vatandaşların uçak biletlerini yüksek fiyatla almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. İlde 18 yıldır çevre yolunun yapılamadığını savunan Dindar, yapılan yollarda çökmelerin yaşandığını savundu.

Öncelikle Bahçesaray yolunun yapılmasını isteyen Dindar, Hakkari-Van karayolunun da düzeltilmesini talep etti.