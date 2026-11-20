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TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında, Bingöl'ün aylık tüketim limitlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BOTAŞ'ın belirlediği aylık doğal gaz tüketim limitlerinin, Bingöl'ün kış koşulları açısından ciddi soru işaretleri yarattığını anlattı.

Kasımda 306,08 metreküp aylık tüketim sınırının, aralık ayında 462,79 metreküpe yükseldiğini, kışın en sert geçtiği ocak ve şubat aylarında da 303-308 metreküp seviyelerine düştüğünü aktaran Hülakü, "Bingöl'de ocak ve şubat aylarında ısınma ihtiyacı en üst düzeyde devam ederken tüketim sınırının bu seviyelerde tutulması yurttaşları ikinci kademe tarifeyle karşı karşıya bırakıyor. Kota aşıldığında aylık tüketimin tamamının yüksek tarifeden ücretlendirilmesi hanelerin ekonomik yükünü artırıyor." diye konuştu.

Hülakü, Bingöl'ün iklim koşullarının esas alınarak tüketim limitlerinin yeniden hesaplanmasını, özellikle de ocak ve şubat ayı doğal gaz tüketim kotalarının artırılmasını talep etti.

Bingöl'de son dönemde art arda yaşanan trafik kazalarının ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü ve trafik güvenliği konusunda kapsamlı ve acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hülakü, ayrıca bazı köylerin yol, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının da çözüm beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA