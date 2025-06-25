DEM Parti Milletvekillerinden Gündem Değerlendirmeleri

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetini anımsatarak, Narin'in annesi ve ağabeyiyle yaptığı görüşmeden sonra geçen hafta da amcası Salim Güran'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu konu üzerinde çok spekülasyon yapıldığını belirten Gergerlioğlu, "Uzun süredir konuyu araştırdıktan sonra Güran ailesinin masum olduğunu düşünüyorum. Böyle olduğu çok ortada. Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın bu cinayetle bir ilgisinin olmadığı ayan beyan ortada." sözlerini sarf etti.

Öğrenci affıyla ilgili kendilerine çok talep iletildiğini aktaran Gergerlioğlu, bu sorunun çözülmesini istedi.

Dem Parti'li Perihan Koca Doğan, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nde denizcilerin sorunlarının görmezden gelindiğini savunarak, gemi, tersane ve limanlarda çalışan tüm emekçileri sendikalarla birleşmeye ve dayanışmaya davet etti.

Asgari ücretin bu yılın ilk 5 ayında enflasyon karşısında 3 bin 336 lira eridiğini söyleyen Doğan, bu kaybın, ilk 6 ayda 3 bin 800 lira civarında olmasının beklendiğini belirtti.