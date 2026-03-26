DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sayyiğit, Van'ın, yeni bir şehir stadyumu ile otogar ihtiyacından işsizlik ile yoksulluğa, uçak seferlerindeki yetersizlikten ekolojik yıkıma kadar birçok "kronik sorunla" karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Van'daki bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmediğini ileri süren Sayyiğit, kentteki Nevruz kutlamaları öncesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a üst araması yapılmak istenmesine de tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, meselenin sadece ekonomik değil ekolojik boyutunun da ele alınması gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonucu dünyanın toprağının, havasının ve suyunun kirlendiğini belirten Akın, yaşanan ekolojik krizin katlanarak arttığını ifade etti.

Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, son dönemde gerçekleşen kadın cinayetlerine değinerek, bu cinayetlerin "politik" olduğunu öne sürdü.

İlgili kurumların ve yetkililerin kadın cinayetlerine karşı daha etkin hareket etmesini isteyen Doğan, "Bireysel silahlanmayı önleyici yasal yaptırımların TBMM'de görüşülmesi gerekiyor. Kadınları yaşatmak, yaşamı güvence altına almak hepimizin sorumluluğundadır. Kadınların yaşam haklarını esas alan güvenceyi oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Doğan, "sendikalaştıkları için işten atıldığı" iddia edilen Mersin Liman işçilerinin haklarının verilmesini istedi.