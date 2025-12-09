DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan ile Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, 2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığın hatırlattı.

Bütçede yaklaşık 17 milyon emeklinin unutulduğunu savunan Doğan, emeklilerin geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

En düşük emekli aylığının yeniden hesaplanmasını ve emekli aylıklarına ek zam talep eden Doğan, "Haklı mücadelelerinde emeklilerin yanında olacağız." dedi.

Kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatan Doğan, teklifte infaz sistemine ilişkin iyileştirmelerin bulunmamasını eleştirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise bugün TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüleceğini hatırlatarak, bütçe teklifinde adaletin, hukukun ve demokrasinin olmadığını savundu.

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bazı infaz koruma memurlarının bir mahkuma işkence uyguladığını iddia eden Bozan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a söz konusu olaya dair inceleme başlatması çağrısında bulundu.