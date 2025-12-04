DEM Parti'li Kordu, maden kazalarını "iş cinayeti" olarak nitelendirdi

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, maden kazalarına ilişkin, "Bu facialardan, iş cinayetlerinden hiçbirisi bir kader değil, bir fıtrat değil, öngörülemez kaza değil, alınamayan önlemlerin, denetlenemeyen işletmelerin, hesap vermez şirketlerin ve sorumluluk almayan kamu yönetimlerinin yol açtığı iş cinayetleridir." dedi.

Kordu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki maden işçilerinin çalışma koşullarındaki yapısal sorunların devam ettiğini söyleyen Kordu, madencilikteki özelleştirme politikaları ve denetimleri eleştirdi.

Bazı maden kazalarından örnekler veren Kordu, "Bu facialardan, iş cinayetlerinden hiçbirisi bir kader değil, bir fıtrat değil, öngörülemez kaza değil, alınamayan önlemlerin, denetlenemeyen işletmelerin, hesap vermez şirketlerin ve sorumluluk almayan kamu yönetimlerinin yol açtığı iş cinayetleridir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki bazı maden projelerini eleştiren Kordu, bu projelerin sadece ekosistemi mahvetmekle kalmadığını, halk sağlığını da tehdit ettiğini savundu.