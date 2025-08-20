DEM Parti Milletvekili Çiftyürek'ten İklim Krizi ve Zam Eleştirisi

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini eleştirdi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının geçmiş yıllara oranla arttığını söyledi.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çiftyürek, "Devlete çağrıda bulunuyoruz. Bu artık bir iklim krizidir. Zirai don krizi ve bu yıl yaşanan orman yangınlarının gösterdiği şey, net olarak artık bir iklim krizi var. İklim krizi dikkate alınarak politikalar üretilmeli." ifadesini kullandı.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çiftyürek, "Hükümetin tutumu, memurlara 2026 ve 2027 için sunduğu zam oranları sefalet zammı bile değildir. Konu hakem heyetine gitti. Bizim tüm kurumlara çağrımız, memurları bu haklı direnişinde desteklenmeleridir." dedi.

Çiftyürek, Van'daki yoksulluk, işsizlik ve altyapı sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.