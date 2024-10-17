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DEM Parti'den Barış Çağrısı ve Maden İşçileri İçin Uzlaşı Talepleri

DEM Parti'den Barış Çağrısı ve Maden İşçileri İçin Uzlaşı Talepleri
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DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ömer Faruk Gergerlioğlu, barışın temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin BM önerilerine uyması gerektiğini belirtti. Ayrıca, maden işçilerinin haklarının korunması ve hayvan hakları konusundaki sorunlar gündeme getirildi.

Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Barış iklimine, diyaloğa her zaman çağrı yapan bir parti ve bir şahıs olarak barışın ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu not edeyim." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu üyesi ve tarafı olduğunu belirtti.

BM İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye'ye yönelik 65 ayrı başlıkta önerilerin yer aldığı bir rapor yayımladığını kaydeden Beştaş, Türkiye'nin bu önerilere uymakla mükellef olduğunu ifade etti.

Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışması sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Barış iklimine, diyaloğa her zaman çağrı yapan bir parti olarak, bir şahıs olarak barışın ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu not edeyim." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesinden gelen maden işçilerinin bir süredir hakkını aradığını dile getirdi. Gergerlioğlu, "Bir uzlaşı olması gerekiyor. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı." diye konuştu.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntüleri anımsatan Gergerlioğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştiren Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kanunu iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

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