Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2010-2020 arasında Türk girişimlerine 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki bu hacim, ülkemizin küresel girişim sermayesi radarına açık şekilde girdiğinin göstergesidir." dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği yönelimlere ve ülkenin ihtiyaçlarına uyum sağlayan, milli öncelikleri esas alan, katma değer odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bütçesi için 2026 yılında 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bunun yüzde 41,2'sinin Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine, Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını bildirdi.

Yılmaz, geri kalan ödeneğin büyük bir bölümünün ise çeşitli alanlarda vatandaşlara karşılıksız sunulan kamusal hizmetlerin sürdürülebilmesi için kullanılacağını ifade ederek, Millet Kütüphanesinin çatısı altında sunulan tüm hizmetlerin de bütçeyle desteklendiğine işaret etti. Yılmaz, Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi'nin kendi kaynak ve imkanları çerçevesinde tüm kamu kurumlarının açılış, toplantı ve organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"Son 5 yılda 455 girişim sermayesi fonu, Türkiye'de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır"

Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı teşkilatında bazı hizmetlerde etkinliğin artırılması amacıyla sadeleştirmeye gidildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisinin ilga edildiğini, Yatırım Ofisi, Finans Ofisinin bazı görevlerini devralarak Yatırım ve Finans Ofisi olarak yeniden teşkilatlandırıldığını söyledi.

Yılmaz, kamuda insan kaynağı yönetim modellemelerini hayata geçirme, insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirme, yetenek gelişim faaliyetlerini yürütme, devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurumları merkez, taşra ve yurt dışı ayrımıyla elektronik ortamda tanımlama ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etme gibi görevlerin Genel Sekreterliğin görevleri arasına dahil edildiğini anlattı.

Ülkenin girişimcilik ekosisteminin son 5 yılda büyük bir ivme yakalayarak bölgesel bir merkez olma yolunda güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "2010-2020 arasında Türk girişimcilerine 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki bu hacim, ülkemizin küresel girişim sermayesi radarına açık şekilde girdiğini göstermektedir. 2024 yılında ülkemiz, erken aşama yatırımlarda Avrupa'da 12'nci, MENA bölgesinde 3'üncü sırada yer almıştır. Son 5 yılda 455 girişim sermayesi fonu, Türkiye'de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır." diye konuştu.

"2025 yılının 9 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişleri yüzde 46 arttı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin çektiği uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarının, 1973-2002 döneminde 15 milyar dolarken, 2003 yılından bugüne yaklaşık 284 milyar dolar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 11'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, ülkemize girişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılının 9 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11,4 milyar dolara ulaşmış, son 12 ayda yani yıllıklandırılmış olarak ise 15,3 milyar dolar ile son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2024 yılının başından günümüze kadar ülkemizde toplam değeri 3 milyar dolar olan 47 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Ayrıca bu projelerle 12 bin 496 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen 47 yatırımın 38'i üretime, 2'si AR-GE merkezine, biri lojistik dağıtım merkezine ve 6'sı hizmet sektörlerine yöneliktir."

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisinin (2024-2028), yeşil ve dijital dönüşümü merkeze alan, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkeye çekilmesini önceliklendirdiğini dile getiren Yılmaz, UDY payını, 2028 itibarıyla yüzde 1,5 seviyesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2026 yılı bütçesi için 378 milyar 985 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bu tutarın yüzde 98,9'una tekabül eden 375 milyar 26 milyon lirasının yedek ödenek için ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek stratejilerin uygulanması amacıyla faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Yılmaz, 2026 yılında İletişim Başkanlığının bütçesi için 7 milyar 564 milyon lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

"Milyonlarca mazluma ve ihtiyaç sahibine destek olundu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2025 umre döneminde, 600 bine yakın vatandaşın umre ibadetini usulüne uygun ve en iyi şartlarda yerine getirmesine imkan sağladığını, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 149 ülkede insani ve sosyal yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla son 2 yılda 1,6 milyon hisse kurban kesimi ve dağıtımı yapılarak milyonlarca mazluma ve ihtiyaç sahibine destek olunduğunu dile getiren Yılmaz, 2026 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi için 174 milyar 389 milyon lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşımada öncü bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğü ifade ederek, bu kapsamda, Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü porselen koleksiyonunun, Darphane-i Amire yerleşkesinde "Porselen Müzesi" olarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlandığını kaydetti.

Bu yılın sonuna kadar Topkapı Sarayında Seririyat Binaları, Hüsn-i Hat Müzesi ve Milli Saraylar Halı Müzesi (Marangozhane-Güzel Sanatlar) projelerinin tamamlanmasının beklendiğini anlatan Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, 2024 yılında 9 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlarken, bu yılın 9 ayında yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye kapılarını açtığını söyledi.

Yılmaz, 2026 yılında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesi için 4 milyar 85 milyon lira ödenek öngörüldüğünü dile getirdi.

(Sürecek)